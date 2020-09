Amanda Seyfried revela que estava embarassada i que ja ha sigut mare

Amanda Seyfried i el seu marit, Thomas Sadoski, han sigut pares de nou. La parella ha tingut el seu segon fill sense que hagués transcendit que ella estava embarassada, fet meritori tenint en compte com estan de perseguits per la premsa rosa. L'actriu nord-americana i Sadoski ja eren pares d'una nena, anomenada Nina, que ara té tres anys.

La coprotagonista de Mamma mia! havia guardat el secret fins i tot després del part, però ara ha volgut anunciar el naixement per una bona causa: donar suport a les organitzacions Inara i War Child USA, dues ONG que treballen pel benestar dels nens en països en guerra. La parella ha publicat una fotografia a Instagram del seu fill acabat de néixer en què apareix amb un xumet blau acompanyada d'aquest text: "Des del naixement de la nostra filla fa tres anys, el nostre compromís amb els nens innocents que es veuen tan brutalment afectats pel conflicte i la guerra ha sigut una força impulsora en les nostres vides. Amb el naixement del nostre fill, el treball d'Inara i War Child s'ha convertit en la nostra estrella Polar".

L'actriu, de 34 anys, i Sadoski, de 44, han explicat la seva recent paternitat sense revelar més detalls sobre el seu fill, com ara el nom o quan va néixer. Els actors ja són pares d'una nena, Nina, que va néixer el març del 2017. La parella, que és molt gelosa de la seva intimitat, quan estaven a punt de ser pares per primera vegada van fugir de casa secretament per casar-se i que no transcendís.

Que havien fet aquell pas ho va revelar Thomas al programa The late late show de James Corden temps després. "Ens vam fugar. Vam sortir disparats del país amb un oficiant i simplement nosaltres dos. Ho vam fer a la nostra manera", va explicar. Seyfried i Sadoski es van conèixer mentre van treballar junts en el xou de Broadway The way we get by, però el seu idil·li no va començar fins que no van tornar a coincidir, cosa que va passar al film The last word, el 2016.