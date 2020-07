Amber Heard assegura que Johnny Depp va intentar matar-la "moltes vegades"

L'actriu nord-americana Amber Heard ha assegurat en seu judicial que Johnny Depp va amenaçar amb matar-la "moltes vegades" durant la seva relació. Ho ha dit en el seu torn de declaració en el judici que dirimeix la demanda per difamació que l'actor va interposar contra el tabloide The Sun, que el va acusar en un article de "maltractador de dones". Depp, de 57 anys, exigeix una compensació al diari per aquest article del 2018, on també se l'acusava d'haver pegat a la seva exdona.

Després de deu dies de judici, Heard, de 34 anys, ha pujat per fi a l'estrada per contestar a preguntes sobre les 14 al·legacions de violència masclista presumptament ocorreguda entre principis del 2013 i el maig del 2016 en què The Sun basa la seva defensa. L'actriu ha acusat Depp de tenir un comportament "extremadament controlador i intimidant" i de sotmetre-la a abusos verbals i físics, incloent-hi crits, insults, amenaces, cops de puny, bufetades, cops al cap i asfíxia.

La nord-americana va al·legar que Depp era "molt bo manipulant la gent" i que solia culpar de les seves accions una "tercera part" creada per ell mateix a la qual solia referir-se com "el monstre". "Alguns incidents van ser tan greus que tenia por que m'acabés matant, intencionadament o simplement després de perdre el control i anar massa lluny", ha assenyalat Heard. "Tenia una manera de parlar violenta i fosca: la manera com parlava de la nostra relació era de viva o morta, i em deia que la mort era l'única manera de sortir de la relació", ha declarat l'actriu.

Segons Heard, l'actor "viu en un estat de victimització armada", sense que ningú li faci comentaris "directes o honestos". "És molt estrany veure algú –professionals, metges, advocats, executius de cinema– que li digui que no. Jo ho vaig intentar i no va sortir bé ", afegeix l'artista. L'actriu nega, a més, ser "consumidora habitual de drogues" i titlla d'"absurdes" les acusacions que es va casar amb Depp per diners o per avançar en la seva carrera. També ha dit que confiava que podria "reparar el Johnny" i que va mantenir la seva relació per l'esperança que Depp es pogués "netejar" i també per la "responsabilitat" que sentia després que l'equip de l'actor li assegurés que ella era la seva motivació per canviar.

Depp, que dilluns va concloure una declaració de cinc dies, va assegurar en el seu testimoni que "l'abusadora de la relació" era realment ella, a qui també va acusar de voler construir un "dossier" sobre la seva relació per tenir una "pòlissa d'assegurances" i poder alinear-se amb el moviment Me Too. Antics i actuals empleats de tots dos, metges, familiars i amics testifiquen des del 7 de juliol al judici, que s'acabarà previsiblement dilluns que ve, tot i que la data de dictamen encara s'ha de determinar. Depp i Heard es van conèixer durant els rodatges de la pel·lícula Els diaris del Ron el 2011, es van casar el febrer de 2015 a Los Angeles i quinze mesos després es van divorciar enmig de la polèmica.