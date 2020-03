Ana de Armas i Ben Affleck, fotografiats junts a l'Havana

L'actor nord-americà Ben Affleck i l'actriu cubana Ana de Armas, que filmen junts la pel·lícula Deep water, semblen haver-se agafat un descans dels rodatges i són a l'Havana, tal com publica l'agència Efe. De Armas i Affleck van ser fotografiats aquest cap de setmana al costat d'un empleat d'un restaurant de menjar italià del districte de Playa, a l'oest de la capital, on haurien anat a dinar, segons s'aprecia en una instantània publicada a les xarxes socials.

Els viatges d'Ana de Armas a l'illa –on viu la seva família– són freqüents, segons dona compte la mateixa actriu a les xarxes. De fet, hi va celebrar Cap d'Any juntament amb familiars i amics. Però aquesta vegada ha sorprès anant acompanyada per l'oscaritzat Affleck, perquè són escasses les visites d'estrelles de cinema nord-americà a Cuba després de l'arribada a la Casa Blanca de Donald Trump, contrari al "desglaç" bilateral pel qual va optar Barack Obama.

Affleck i la jove actriu cubanoespanyola protagonitzen Deep water, dirigida per Adrian Lyne ( Flashdance i Nueve semanas y media) i amb una trama basada en la novel·la Mar de fondo, de Patricia Highsmith. Al thriller, l'actor, productor, guionista i director nord-americà guanyador de dos premis Oscar per Good will hunting i Argo interpreta un marit acomodat que sap que la seva dona té relacions amb altres homes i es converteix en el principal sospitós de la desaparició dels amants.

La seva companya de repartiment, Ana de Armas, ha ascendit en la seva carrera professional a Hollywood, on ha treballat amb reconegudes celebritats com Ryan Gosling i Harrison Ford a Blade Runner 2049. També s'ha deixat veure caracteritzada com a Marilyn Monroe per a la cinta biogràfica que prepara Netflix, i a l'abril s'estrenarà com a nova noia Bond a Sin tiempo para morir.