Andrea Levy denuncia amenaces del cantant de 'trap' Yung Beef

La regidora de Cultura, Turisme i Esport de l'Ajuntament de Madrid, la catalana Andrea Levy, ha mostrat sempre el seu suport a les xarxes socials als artistes i grups a qui ha cregut convenient fer costat. De fet, també era habitual veure-la a concerts i festivals musicals, quan se'n feien. Un dels artistes que havien merescut l'entusiasme de la popular és el cantant de 'trap' Yung Beef, a qui Levy va aplaudir a través de Twitter. Tot i això, l'efecte que Levy podia esperar en resposta al seu suport públic no va ser tal, ja que l'artista, en comptes de fer-se 'amic' de la política, s'hi ha mostrat bastant més hostil.

Fa gairebé tres anys, el febrer del 2018, amb una fotografia d'una entrevista al cantant, Andrea Levy va fer un tuit que deia que Yung Beef tenia "frescor" i "talent cultural". I en un segon tuit va afegir "Aquí som de Yung Beef". L'artista va respondre agressivament al tuit, tal com va denunciar la política del PP llavors: "Doncs jo crec que Yung Beef et buidaria un carregador a la cama, si pogués". Però allò no va ser una topada puntual.

Andrea Levy va tornar a citar Yung Beef aquest cap de setmana a les xarxes quan un usuari li va recomanar escoltar una cançó d'ell anomenada 'Si mañana me muero' perquè era "set minuts d'autèntica passió". Ella va respondre a aquest usuari: "Espero que no es torni a posar violent si l'escolto". El cantant granadí, de 30 anys, en veure el tuit va dir "La que et posaràs violenta ets tu, mami". "Bé, doncs a mi Yung Beef ja m'ha amenaçat dues vegades", va escriure la política en el seu compte d'Instagram, on ha denunciat la història.