Andrea Levy ho deixa amb el seu xicot, Pepe Ruiz-Gallardón

La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Madrid, la catalana Andrea Levy, ho ha deixat amb l'advocat Pepe Ruiz-Gallardón Utrera, fill de l'exministre popular Alberto Ruiz-Gallardón i la seva dona, Mar Utrera-Molina, filla del ministre franquista José Utrera-Molina. Segons Vozpópuli, ho han deixat després que la parella hagi estat convivint durant el confinament fins ara.

El mitjà explica que van coincidir mentre treballaven com a advocats al despatx Uría Menéndez, però no va ser fins a principis d'any quan van començar a sortir oficialment. Poc després els va enxampar el confinament i ella hauria decidit passar-lo a casa del fill de Ruiz-Gallardón, de 34 anys. La regidora del consistori madrileny, de 36 anys, hauria celebrat el seu 36è aniversari encara vivint a casa d'ell. "Avui és el meu aniversari i em sento afortunada, pels que esteu al meu costat, la meva família, les meves responsabilitats públiques al servei de Madrid. I per tu, que fas aquest dia el millor regal", va escriure la política a les xarxes socials el dia 11 de maig.