Andrés Velencoso i Lara Álvarez ja no són parella

La seva relació es va fer pública per sorpresa l'estiu del 2019, però no ha sobreviscut a les seves frenètiques agendes. El model Andrés Velencoso i la presentadora Lara Álvarez han tallat, segons avança en exclusiva la revista ¡Hola! La publicació assegura que el distanciament entre tots dos es va començar a detectar al Nadal, quan van passar les vacances separats. Ell va anar al Brasil i ella va viatjar fins a la Rivera Maya acompanyada dels seus pares i el seu germà.

La revista assenyala que, tot i que van passar aquells dies separats, no van deixar d'interactuar a través de les xarxes socials, almenys fins al 14 de gener. Durant el temps que han estat junts se'ls ha pogut veure passejant per Madrid i Tossa de Mar, el poble de Velencoso. Segons la revista, la ruptura ha sigut amistosa i la parella continua mantenint una relació cordial, com es demostraria pel fet que encara se segueixen a les xarxes socials.

Velencoso compagina la moda amb la interpretació i al març estrenarà la pel·lícula La lista de los deseos, on comparteix pantalla amb Victoria Abril i María León. Per la seva banda, Álvarez està preparant la nova edició de Supervivientes, que s'estrenarà al febrer.