Anna Wintour es defensa de les crítiques a la portada de 'Vogue' amb Kamala Harris

260x366 Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda / INSTAGRAM Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda / INSTAGRAM

"La nostra intenció no va ser en cap cas disminuir la importància de la increïble victòria de la vicepresidenta electa". Amb aquesta frase ha volgut Anna Wintour aturar la polèmica per la portada del número de febrer de Vogue, protagonitzada per Kamala Harris. La fotografia escollida per la revista ha rebut crítiques per dos motius: per donar una imatge massa informal i "irrespectuosa" de Harris i per, presumptament, haver aclarit el seu to de pell.