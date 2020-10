L'editora de 'Vogue', Anna Wintour, se separa del milionari Shelby Bryan

260x366 Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda / INSTAGRAM Anna Wintour sortint d'una desfilada de moda / INSTAGRAM

Anna Wintour, l'editora en cap de Vogue als EUA, i el seu marit, el milionari inversor de telecomunicacions Shelby Bryan, s'han separat després de més de 20 anys de relació, van informar ahir mitjans nord-americans. Segons Page six, que anteriorment ja havia informat que la parella no passava per un bon moment, es desconeix exactament què és el que ha causat la ruptura definitiva.

Mentre alguns mitjans apunten a la possible tornada de Bryan, de 74 anys, amb la seva exdona, Katherine Bryan, altres assenyalen simplement l'erosió de la relació amb el temps, que va empitjorar notablement després que es fes públic que el magnat devia al voltant d'1,2 milions de dòlars en impostos. "Aquest va ser el principi de la fi -va dir una font anònima a Page six-. Ell va començar a ser una càrrega" per a ella i la seva carrera pública, afegeix la font.

Wintour i Bryan es van conèixer en un esdeveniment de gala per recaptar fons per al Ballet de Nova York el 1997, quan tots dos encara estaven casats amb altres persones: la guru de la moda era parella del psiquiatra David Shaffer, amb qui va tenir dos fills, i el milionari estava amb la seva segona esposa, Katherine Bryan.

No va ser fins al 1998 que van començar a sorgir rumors de la relació entre ells dos, ja que Wintour sempre ha estat molt discreta amb la seva vida privada. De fet, en aquest sentit només se'n sap el que va dir breument en un article al New York Magazine el 1999. "Hi ha certes coses sobre les que ningú vol llegir en els tabloides. [...] Saps que els teus amics i la teva família tenen una visió, i que el món exterior en té una altra; és simplement una cosa en què no et focalitzes", va explicar llavors.