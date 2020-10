Antonio Banderas i María Casado presentaran un programa sobre música a Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha anunciat aquest dimarts Escena en Blanco y Negro, una nova producció exclusiva de la mà d'Antonio Banderas i María Casado que s'estrenarà al servei a finals d'any. Dirigida pel mateix actor, comptarà amb la participació de la periodista per entrevistar artistes estatals de primer nivell i oferirà, així, l'oportunitat de conèixer aquestes estrelles més a fons. A casa episodi, els convidats també faran actuacions.

La producció de set episodis comptarà amb convidats de primer nivell del panorama musical espanyol com Vanesa Martín, David Bisbal, Pablo Alborán, Pasión Vega, Rozalén, Pablo López i un episodi addicional amb Antonio Banderas. Cadascun, a més del seu propi repertori, triarà una cançó d'un altre artista que hagi marcat la seva vida per interpretar-la al programa i una de les seves actuacions serà acompanyada per la Simfònica de Màlaga.

El programa busca tornar a la música i als seus intèrprets una finestra pròxima i directa. El programa, gravat al Teatre Soho CaixaBank de Màlaga en format blanc i negre, trenca amb l'estètica habitual d'entrevistes per donar més importància a l'ambient en què es desenvolupa. El mateix Banderas serà l'encarregat d'obrir tots els episodis amb un monòleg a manera de reflexió sobre l'essencialitat de les arts, la música o el teatre, i els tancarà amb un epíleg, a manera de retrat, sobre cadascun dels artistes que hi participen.