Antonio Banderas anuncia que ha superat el coronavirus

L'actor espanyol Antonio Banderas ha anunciat que ha superat el covid-19 i ha donat per finalitzats els seus 21 dies de "disciplinat confinament". "Després de 21 dies, puc dir que he superat la infecció per covid-19, estic curat", ha escrit en el seu perfil de Twitter l'actor, que aquest any ha guanyat el Goya i va estar nominat a l'Oscar pel seu paper al film Dolor y gloria de Pedro Almodóvar.

"El meu pensament és per a aquells que no ho han aconseguit i per als que ho han passat pitjor que jo. Ànims per a tots els que estan en plena lluita", conclou el missatge de l'actor, de 60 anys. Banderas va fer anys el 10 d'agost i aquell mateix dia va anunciar que es veuria obligat a celebrar el seu aniversari en quarantena després d'haver donat positiu per covid-19. L'actor va explicar que es trobava "relativament bé, només una mica més cansat del que és habitual", i "confiat" en recuperar-se "al més aviat possible seguint les indicacions mèdiques".