Aquesta és l'última decoració nadalenca que signa Melania Trump per a la Casa Blanca

L'encara primera dama dels Estats Units, Melania Trump, va presentar aquest dilluns la decoració nadalenca de la Casa Blanca, tres mesos després de criticar que li toqués fer aquest paper. Aquesta serà l'última vegada que ho fa perquè el seu marit, el president Donald Trump, va perdre les eleccions presidencials del novembre. La primera dama va publicar un vídeo al seu compte de Twitter en què se la veu admirant l'ornamentació col·locada a la mansió presidencial. El vídeo va acompanyat del missatge: "Durant aquesta època especial de l'any, estic encantada de compartir America the beautiful [el nom que li han donat a la decoració d'enguany] i retre tribut a l'esplendor de la nostra gran nació". "Junts celebrarem aquesta terra a la qual estem orgullosos de dir llar", indica Melania Trump.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL — Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020

En el vídeo es pot apreciar la primera dama passejant per les dependències de la mansió presidencial, on hi ha diversos arbres nadalencs amb llums blanques i ornaments vermells. En alguns moments la imatge mostra petits detalls com el tren "Casa Blanca Express" o un motiu decoratiu que diu " Be best" – Sigues millor, lema de la iniciativa de la primera dama– o una recreació d'un hospital d'un poble per Nadal, en referència als treballadors sanitaris que lluiten contra la pandèmia que el seu home tants cops ha menystingut.

Decoració per blocs

La decoració de la biblioteca de la Casa Blanca fa referència al centenari de la ratificació de la 19 esmena de la Constitució, que s'ha complert aquest any i que va donar el dret a les dones nord-americanes a votar. En l'anomenada Sala Blava es mostra l'arbre oficial de Nadal, la decoració del qual fa un recorregut pel país des del punt de vista dels nens. En un comunicat, la Casa Blanca va detallar que es va demanar a estudiants de tots els EUA que retratessin "el que fa que els seus estats (de procedència) siguin bonics, destacant la gent, els llocs i les coses que capturen l'esperit del seu estat".

651x366 Decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / EFE Decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / EFE

A la nota, Melania Trump assenyala que en els últims quatre anys ha tingut l'honor de viatjar "per alguns dels llocs més bonics, i ha conegut alguns dels ciutadans nord-americans més compassius i patriòtics". "De costa a costa, el vincle que tots els nord-americans comparteixen és l'estima per la nostra tradició, valors i història, que han sigut la inspiració de la decoració d'aquest any", indica la primera dama en el comunicat.

651x366 Melania Trump admira la decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / TWITTER Melania Trump admira la decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / TWITTER

Farta de decorar

Fa tres mesos hi va haver una controvèrsia per uns suposats comentaris que Melania Trump va fer en una conversa gravada en secret per la seva exassessora Stephanie Winston Wolkoff, que va escriure el llibre Melania and me, i que van sortir a la llum en mitjans de comunicació. En les gravacions, Melania Trump expressava presumptament el seu desànim pel seu paper en la decoració nadalenca de la Casa Blanca i al mateix temps per ser criticada per no exercir un paper més significatiu com a primera dama.

651x366 Decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / EFE Decoració nadalenca del 2020 a la Casa Blanca / EFE

"M'estic matant a treballar en el tema de Nadal, que, saps, ¿a qui li importa un rave les coses de Nadal i les decoracions? Però he de fer-ho, oi?", va dir presumptament la primera dama en un dels enregistraments fets per la seva examiga. "I després –va afegir– ho faig, i dic que estic treballant en el Nadal i l'estic planificant, i diuen: «I què sobre els menors separats?» Doneu-me un maleït respir", va concloure.