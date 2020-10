Arnold Schwarzenegger, operat del cor per tercera vegada

Arnold Schwarzenegger es recupera adequadament de la seva tercera operació de cor, tal com ha explicat ell mateix. A través del seu compte d'Instagram, l'exgovernador de l'estat de Califòrnia ha publicat una imatge d'ell on apareix en un llit d'hospital connectat a cables i tubs, però amb el dit polze aixecat.

A la publicació agraeix la professionalitat de l'equip mèdic del centre de Cleveland on l'han tractat. L'actor, que no ha concretat quan va ser operat, ha mostrat en unes altres imatges d'Instagram que ja ha caminat per la capital d'Ohio. "Gràcies a l'equip de la Clínica Cleveland tinc una nova vàlvula aòrtica per acompanyar la vàlvula pulmonar de la meva última operació. Em sento fantàsticament bé i ja he caminat pels carrers de Cleveland gaudint de les seves increïbles estàtues. Gràcies a tots els metges i infermeres del meu equip!", ha escrit l'actor, de 73 anys. Entre els missatges en aquesta publicació n'hi ha un del seu fill Patrick, que li demana irònicament: "Sisplau, no vagis al gimnàs avui".

La primera vegada que l'actor va ser sotmès a una operació de cor va ser l'abril del 1997. Aleshores metges de l'hospital de la Universitat del Sud de Califòrnia li van substituir una vàlvula aòrtica malmesa. A través d'un comunicat als mitjans, l'actor va donar a conèixer llavors que el seu problema era congènit, i per això havia decidit operar-se mentre no tenia cap rodatge. Tenia 49 anys en aquell moment.

"Mai m'he sentit malament ni he tingut cap símptoma, però sabia que tard o d'hora me n'hauria d'ocupar. Vaig dir als metges: 'Fem-ho ara mentre soc jove i estic sa'. Van estar d'acord que aquell era el camí que calia seguir", va explicar l'intèrpret aleshores respecte a aquella intervenció, que va ser un èxit. Però el maig passat es va haver de fer una operació d'emergència. "Em van dir que hi havia una hemorràgia interna, així que podria haver mort si no m'haguessin operat", va explicar l'estrella en un vídeo després de l'ensurt.