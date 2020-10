Assalten la casa de Cristiano Ronaldo a Madeira

260x366 Cristiano Ronaldo amb els seus fills i la seva dona en una foto de casa seva compartida per ells / INSTAGRAM Cristiano Ronaldo amb els seus fills i la seva dona en una foto de casa seva compartida per ells / INSTAGRAM

La casa que Cristiano Ronaldo té a la seva ciutat natal, Funchal, a l'illa de Madeira, va ser assaltada dimecres per un individu que va robar-li una samarreta del Juventus firmada i altres articles d'escàs valor. Segons van divulgar alguns mitjans portuguesos, l'assaltant s'hauria colat pel garatge, quan un dels empleats de l'habitatge va obrir la porta.

Ja a l'interior, segons recull Efe, el presumpte autor dels fets, que ja està identificat per la policia, també s'hauria apoderat d'una gorra del futbolista. Segons ha transcendit, l'home va ser identificat per la Policia de Seguretat Pública (PSP) a través de les càmeres de vigilància del mateix habitatge, que, com la resta de propietats del davanter, compta amb un notable sistema de seguretat.

Es tracta de la casa en què Ronaldo i la seva família passen alguns períodes de vacances i en la qual el futbolista lusità, juntament amb la seva parella, Georgina, i els seus fills va estar confinat durant algunes setmanes la primavera passada. De fet, molts detalls de la casa han estat divulgats per mitjans de comunicació que habitualment parlen sobre les propietats de futbolistes i altres celebritats. Tampoc ajuda a la seva seguretat el fet que en algunes ocasions ell i la seva companya publiquin fotografies on es veu la casa per dins i algunes de les valuoses coses que hi ha.