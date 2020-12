Augmenta la popularitat de la família reial britànica al seu país gràcies a la sèrie 'The Crown'

La popularitat dels principals integrants de la família reial del Regne Unit ha augmentat entre els britànics després de l'emissió de la sèrie The Crown, segons una enquesta difosa aquest diumenge per The Sunday Times. Malgrat que la producció presenta alguns personatges des d'una òptica no gaire favorable, això no sembla haver fet efecte en els britànics: un 35% afirmen que la seva impressió dels royals ha millorat "molt o una mica" després de veure la sèrie, d'acord amb el sondeig elaborat per l'empresa Focaldata entre 1.023 espectadors i recollit per l'agència Efe.

Un 42% dels enquestats que van veure la sèrie de Netflix asseguren que no s'ha alterat la seva opinió de la casa reial, mentre que per a només un 18% la seva imatge "ha empitjorat una mica". La més beneficiada per l'emissió és Diana de Gal·les, morta en accident de trànsit a París el 1997 i que és encarnada a The Crown per l'actriu Emma Corrin, la popularitat de la qual ha crescut un 30%, d'acord amb l'enquesta.

També surt molt reforçada la imatge de la reina Elisabet II –interpretada per Olivia Colman–, la popularitat de la qual puja un 25%, i la del seu espòs Felip –interpretat per Tobias Menzies–, que s'incrementa en un 17%. Potser és més sorprenent, atès el retrat fosc que n'ofereix The Crown, que l'aprovació del príncep Carles –interpretat per Josh O'Connor– també creixi. El 34% dels consultats assenyalen que la seva impressió de l'hereu al tron ha millorat gràcies a la sèrie, mentre que només una quarta part considera que la seva imatge ara és pitjor.

Malgrat tot, l'entorn de la casa reial s'ha prodigat en crítiques a The Crown, amb l'argument que no presenta de forma fidedigna les relacions entre els membres de la família. El ministre britànic de Cultura, Oliver Dowden, va arribar a demanar a Netflix que sigui més explícita a l'hora d'aclarir que l'obra és una ficció i que moltes escenes són producte de la imaginació del seu creador, Peter Morgan, perquè en cas contrari podria generar un dany a la monarquia, sobretot entre les generacions més joves. Netflix preveu continuar emetent la sèrie, la cinquena temporada de la qual no començarà a rodar-se fins al juny de l'any vinent per ser estrenada el 2022, i comptarà amb l'actriu anglesa Imelda Staunton com a nova reina, en substitució de Colman.