Bad Bunny afirma que no es retira de la música però que dedicarà més temps a altres projectes

El cantant porto-riqueny Bad Bunny, de 26 anys, ha anunciat en un directe a través del seu compte a Instagram que no es retira però que sí que es prendrà un temps per treballar en altres coses. En una connexió en directe de gairebé tres hores ha dit que faria "unes gravacions aquí, unes pel·lícules allà i un parell de projectes": "Seguirem actius però ens agafarem un breaquecito de la música, de moment".

Bad Bunny, un dels màxims exponents del gènere urbà llatí al món, participarà pròximament en la pel·lícula d'acció Bullet Train, en què també hi haurà el reconegut actor nord-americà Brad Pitt, segons el mitjà especialitzat Deadline. El film serà la segona experiència en el cine de Bad Bunny, que es va estrenar com a actor a la pel·lícula American Sole formant part de l'equip de producció al costat del comediant nord-americà Kevin Hart i del jugador de bàsquet Chris Paul.

S'espera que l'artista porto-riqueny també destaqui en el seu paper com a convidat estrella a la tercera temporada de la sèrie de Netflix Narcos: México. Bad Bunny hi interpretarà el personatge d'Arturo Kitty Páez, un membre de la banda de Ramón Arellano Félix. El músic serà un jove ric de l'alta societat que cau en un càrtel.

En la seva connexió en directe, a més ha aprofitat per fer una llista de les seves deu cançons preferides del seu últim disc, El último tour del mundo, del qual ha destacat el tema "Maldita pobreza". En la connexió amb els seus seguidors, recollida per l'agència Efe, ha dit que aquesta selecció no suposa que siguin les millors, "però sí les favorites". En l' streaming, seguit per quasi 340.000 persones, també ha demanat que aquells que no estan a favor de fer servir la mascareta per lluitar contra el covid-19 que tinguin "empatia" i "respectin" els que sí que es volen protegir més.