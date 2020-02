260x366 Christian Louboutin, elegit successor de Karl Lagerfeld per crear el Ball de la Rosa de Mònaco / INSTAGRAM Christian Louboutin, elegit successor de Karl Lagerfeld per crear el Ball de la Rosa de Mònaco / INSTAGRAM

Mònaco es vestirà de gala a finals de març com cada anys des d'en fa 50 per celebrar el Ball de la Rosa, un esdeveniment benèfic que recapta fons per als projectes humanitaris de la Fundació Princesa Grace. Des de feia dècades, a la cita hi acudia tota la família reial monegasca –amb alguna falta d'assistència de Charlene– amb Karl Lagerfeld al costat, que era el director creatiu de la jornada. Ell i la princesa Carolina, presidenta de l'ens que du el nom de la seva mare –i tan íntima del creador que va ser dels pocs assistents invitats al seu funeral–, organitzaven plegats tot allò relacionat amb aquesta cita de la jet internacional. Tot i això, la recent mort del mític creador ha deixat orfe no només Chanel sinó també la mencionada festa.

Per aquest motiu, aquest 2020 Lagerfeld serà substituït per Christian Louboutin, reconegut dissenyador de calçat. A punt de complir-se un any exacte de la mort de l'alemany, s'ha sabut que serà el francès qui ocuparà el seu buit. De fet, enguany serà el primer any en què es veurà el toc personal del francès en la vetllada, ja que l'any passat Lagerfeld no hi va ser perquè ja havia mort però sí que va tenir temps de deixar-ho tot organitzat.

Diversos mitjans francesos han publicat també que l'esdeveniment tindrà lloc el dissabte 21 de març. Com sempre, serà al Saló de les Estrelles de l'Sporting Montecarlo. La temàtica d'enguany serà Bollywood, cosa que podria portar les princeses monegasques i els seus descendents a seguir el dress code estrictament i vestir-se, per exemple, amb un sari o, ells, amb un dhoti.