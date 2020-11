J Balvin confessa que pateix depressió i s'aparta de les xarxes

260x366 J Balvin en una imatge compartida per ell a Instagram / INSTAGRAM J Balvin en una imatge compartida per ell a Instagram / INSTAGRAM

El cantant colombià J Balvin ha penjat una sèrie de stories a Instagram per referir-se a la seva salut mental després de diverses setmanes allunyat de les xarxes socials. Segons ha explicat l'intèrpret d' Agua, ha preferit distanciar-se del món digital per centrar-se en la seva recuperació després que li diagnostiquessin ansietat i depressió. "Sé que he estat desaparegut de les xarxes, però, com tot ésser humà, he tingut les meves proves, i en aquest cas altra vegada m'ha agafat ansietat i una mica de depressió", confessa el colombià, de 35 anys.

"No m'agrada actuar i no m'agrada estar fingint sobre la felicitat o com si tot fos perfecte, perquè soc un ésser humà com qualsevol altre. Soc fràgil i vulnerable. Potser més que molts de vosaltres. Vull agrair-vos que estigueu connectats amb mi i vull dir-vos que us estimo molt i que quan passi la tempesta seré més per aquí fent broma", ha conclòs el cantant de reggaeton, que té vendes milionàries arreu del món.

L'any passat ja va admetre que va patir depressió i ansietat durant mesos fins que va buscar ajuda professional. Al setembre Balvin va ser un dels escollits per la revista Time per al llistat de les 100 persones més influents del món. "Només agraïment. Des de Medellín, Colòmbia, un simple somiador. He aconseguit arribar a les 100 persones més influents del món", va dir llavors.