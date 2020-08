J Balvin es recupera del covid-19: “El virus existeix i és perillós”

J Balvin ha fet públic en el discurs d’acceptació d’un Premio Juventud que s’està recuperant del coronavirus. A través d’un vídeo enregistrat en castellà, el cantant colombià assegura que ha viscut dies “molt difícils, molt complicats”.

“Han sido días muy difíciles”: @JBALVIN anunció que tuvo covid-19 y apenas se está recuperando. https://t.co/2uFHlKbjKS #PremiosJuventud — Premios Juventud (@PremiosJuventud) August 14, 2020

“A vegades penses que no et tocarà –explica–, però em va tocar i ho va fer amb duresa”. El músic va ser premiat pel videoclip d’un dels temes del seu últim treball, Rojo, en què denuncia les morts produïdes per distraccions parlant amb el mòbil mentre es condueix, i també va aprofitar el missatge per demanar als seus seguidors que vigilin: “El meu missatge a aquells que em segueixen, els meus fans joves i la gent en general, és que vagin amb compte. Això no és una broma. El virus existeix i és perillós”. A Colòmbia s’han registrat més de 420.000 casos de coronavirus.