Banderas anirà als Oscars amb la seva filla Stella

Dolor y gloria li ha valgut a Antonio Banderas la seva primera nominació als Oscars com a millor actor, i el malagueny té molt clar amb qui vol compartir una vetllada tan especial. L’actor ha explicat al programa The late late show with James Corden que assistirà a la gala acompanyat de la seva filla Stella del Carmen, que debutarà a la catifa vermella dels Oscars.

“M’han donat quatre seients per a la gala: un per a mi, un per a la meva parella, un per a la meva filla i un altre per al seu nòvio”, va explicar Banderas quan James Corden li va preguntar quants llocs reservats tenien els nominats. “Bé, en realitat només són dos, els altres dos els has de pagar”, va confessar el malagueny, que va revelar que cada butaca extra costa 750 dòlars. L’actor va explicar que és el preu que han de pagar els nominats, però que el cost per als assistents que no aspiren a premi és molt superior.

Stella, nascuda del matrimoni de Banderas amb Melanie Griffith, ja va cridar l’atenció al novembre, quan va acompanyar el seu pare a l’homenatge que li va dedicar l’edició espanyola de Vanity Fair. La seva parella és Eli Meyer, fill del vicepresident de NBC Universal.