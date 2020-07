Bar Refaeli, condemnada per frau fiscal, no passarà per la presó

Un tribunal de Tel Aviv va condemnar ahir la top internacional Bar Rafeli per delictes fiscals. Tot i això, no passarà per la presó després d'arribar a un acord amb la Fiscalia. Segons el mitjà local Times of Israel, Rafaeli va ser acusada d'amagar part dels seus ingressos al fisc israelià dels anys 2009 i 2010. Davant d'aquesta imputació, la model assegurava que es tractava d'un error perquè en aquells moments ella vivia als Estats Units i, per tant, no estava obligada a declarar-los a Israel perquè els havia guanyat fora.

En defensa seva, el seu advocat ha al·legat que vivia als EUA i per defensar-ho han mencionat la seva relació de parella d'aquella època amb l'actor Leonardo DiCaprio, que és resident a Nova York. El jutge, però, ha rebutjat aquestes al·legacions i considera provat que en aquells anys on passava la major part del temps era a Tel Aviv i que, a més, no constava als Estats Units com a resident i això implica que declari a Israel.

La seva mare, Tzipi Refaelli, també ha estat acusada i jutjada en aquest cas sota els càrrecs d'encobriment a la seva filla i blanqueig de capitals. La mare haurà de complir 16 mesos de presó mentre que la superestrella haurà de fer nou mesos de treballs comunitaris, gràcies al pacte al qual han arribat amb el ministeri públic. Un dels arguments que ha pesat és que la model té actualment tres fills a qui ha d'atendre fruit del seu matrimoni amb l'empresari israelià Adi Ezra, propietari d'una de les empreses d'alimentació més grans del país.