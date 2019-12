La Barcelona Shopping Night es converteix en La Nit del Passeig de Gràcia

La Barcelona Shopping Night, que des d'aquest any passa a anomenar-se La Nit del Passeig de Gràcia, espera atreure el pròxim 19 de desembre entre 70.000 i 80.000 persones amb una oferta que combina la moda, la gastronomia i la cultura. Tal com ha explicat avui el president de l'Associació del Passeig de Gràcia, Lluís Sans, en aquesta edició s'ha optat per separar aquest esdeveniment del Black Friday i apropar-lo més a les portes del Nadal per garantir que tingui una identitat pròpia.

Una cinquantena d'establiments, entre comerços, restaurants i hotels, participaran en les activitats programades per a La Nit del Passeig de Gràcia, que arrencarà a les 19 h i acabarà a mitjanit. Sans ha comentat que l'objectiu d'aquest esdeveniment, que enguany fa deu anys, no és tant fomentar les compres sinó que "el barceloní gaudeixi del seu Passeig de Gràcia".

Camper, Desigual, FC Barcelona, Mango, Massimo Dutti, Santa Eulàlia, Lacoste, Tous o Zara són algunes de les marques amb botigues al Passeig de Gràcia que participaran en l'esdeveniment. Les activitats ocuparan el Passeig de Gràcia des del carrer Casp fins als Jardinets de Gràcia i inclouran música en directe en cinc escenaris, instal·lacions artístiques, punts dedicats a l'art urbà i batalles de ball, entre d'altres.

També s'hi podrà veure la gamma de vehicles ecològics de Seat, que és el patrocinador de l'esdeveniment, i el Cirque du Soleil hi representarà una petita part del seu espectacle Messi10. Com l'any passat, també s'ha organitzat una ruta gastronòmica en què participaran onze restaurants i hotels del Passeig de Gràcia.

Gràcies a aquesta ruta, que arrencarà el 19 de desembre però que s'allargarà fins al 22 de desembre, es podran degustar plats emblemàtics de restaurants de la zona a 12 euros. En nom dels restauradors de l'artèria comercial barcelonina, la xef Carme Ruscalleda ha destacat que el Passeig de Gràcia és un dels passejos més atractius del món per la seva combinació de cultura, restauració i comerç.