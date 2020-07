Beatriu de York es casa en secret a Windsor (i amb un vestit de la seva àvia)

L'empresari immobiliari Edoardo Mapelli ha comunicat a través de les fotografies del seu casament a Instagram que ha passat per l'altar amb la princesa Beatriu de York, filla d'Andreu de York i Sarah Ferguson i, per tant, neta de la reina Elisabet II. La casa reial britànica només havia distribuït dues imatges de l'enllaç secret, que es va celebrar el 17 de juliol, en les quals es podia veure la parella sortint de la capella de Tots els Sants del castell de Windsor i una altra en què se'ls podia veure al costat –però a distància prudencial– de la reina i del duc d'Edimburg, de 94 i 99 anys respectivament.

En les imatges que ha penjat el milionari italià es pot apreciar amb detall el vestit que lluïa Beatriu. Es tracta d'un disseny signat per Norman Hartnell que va portar la seva àvia l'any 1966 a l'obertura del Parlament. Angela Kelly i Stewart Parvin, dos dels dissenyadors habituals de la veterana sobirana, li han afegit mànigues transparents per adequar-lo a les necessitats d'un casament religiós d'aquestes característiques. A més, també es pot observar amb detall la tiara Fringe, que Beatriu va portar durant la cerimònia, com passa sempre als casaments reials. Creada el 1830 i modificada per la reina Maria de Teck el 1919, està feta únicament amb diamants pertanyents a el rei Jordi III.

Encara que pugui semblar el contrari, el casament de Beatriu i Edoardo, ha tingut un perfil molt més baix a nivell intern de la Corona i també mediàtic donada la implicació del seu pare en el cas Epstein, que encara ha de determinar què hi ha de cert en les acusacions de pederàstia que ha rebut el fill de la reina britànica, pare de la núvia. De fet, Andreu no apareix en cap de les instantànies de l'enllaç que s'han fet públiques. El príncep Carles i la seva dona, Camilla Parker, han felicitat la parella a través de Twitter. Han fet el mateix els ducs de Cambridge, que han fet servir una efímera story d'Instagram.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding



The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q