Bella Hadid surt amb el net de Jack Nicholson

Dues de les famílies de renom de Hollywood es podrien unir per amor. Segons la publicació Page Six, la model Bella Hadid, germana de la també model Gigi Hadid, surt amb el net de Jack Nicholson, l'actor Duke Nicholson. La parella estaria junta des del setembre, després que uns amics comuns els presentessin, però cap dels dos ha confirmat la relació.

Duke Nicholson segueix les passes del seu avi en el món de l'actuació. El seu paper més destacat fins ara ha sigut a la pel·lícula Nosotros, de Jordan Peele. Nicholson és també amic íntim de la cantant Lana del Rey i, de fet, és el protagonista de la portada del seu últim disc, Norman Fucking Rockwell!

L'última relació coneguda de Bella Hadid, que és filla de Yolanda Hadid, estrella del reality The real housewives of Beverly Hills, i del promotor immobiliari Mohamed Hadid, va ser amb el cantant The Weeknd, amb qui va tallar definitivament el 2019.