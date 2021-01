Ben Affleck i Ana de Armas posen punt final al seu idil·li

Van ser una de les parelles sorpresa del 2020 però el seu amor no ha resistit l'arribada del 2021. Ben Affleck i Ana de Armas, que es van conèixer mentre rodaven Deep water, han trencat la seva relació, segons avança la revista People. La publicació detalla que el motiu de la ruptura seria la disputa sobre on han de viure en un futur, ja que Affleck vol seguir a Los Angeles per estar a prop dels seus fills però De Armas no vol continuar a la ciutat californiana.

"Ha sigut una decisió mútua i amistosa", explica una font propera a la ja exparella a People. "Estan en diferents moments de la seva vida, però hi ha un gran respecte i amor entre els dos. El Ben continua compromès en treballar pel seu benestar. Ara mateix té tres projectes signats i està sent un pare sòlid. Tots dos estan molt contents de com van les seves vides", afegeix la font.

La relació entre Affleck, de 48 anys, i De Armas, de 32, es va fer pública el març del 2020, quan es van publicar unes fotografies de tots a dos a Cuba, el país de l'actriu. Posteriorment van anar de vacances a Costa Rica i finalment es van instal·lar a Los Angeles, on han passat bona part dels mesos de confinament pel coronavirus. Durant la pandèmia se'ls ha pogut veure en nombroses ocasions passejant pels carrers de la ciutat acompanyats dels seus gossos. L'actriu de Puñales por la espalda va confirmar la relació amb Affleck a l'abril, quan va publicar la primera imatge de tots dos a Instagram.

Tot i que solien ser discrets, la seva ruptura ha deixat unes fotos una mica surrealistes per a la posteritat. S'hi pot veure Casey Affleck, germà de l'actor, llençant a les escombraries una foto de mida real (un retallable de cartró) d'Ana de Armas. És el mateix retallable amb què una vegada es va veure els fills d'Affleck –Violet, Seraphina i Samuel– jugant davant de casa del seu pare.

A life-sized cardboard cutout of Ana de Armas from inside Ben Affleck’s residence was seen being thrown out into a trash can. (January 18, 2021) pic.twitter.com/4bxxDC97WZ — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 19, 2021

L'any 2003 Affleck es va casar amb la també actriu Jennifer Garner, mare dels seus tres fills. El 2015, però, la parella es va separar, malgrat que el divorci no es va formalitzar fins al 2018 . Per la seva banda, De Armas va estar casada amb l'actor català Marc Clotet entre el 2011 i el 2013.