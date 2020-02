Benetton fa fora Olivieiro Toscani per haver denigrat les víctimes del pont de Gènova

La firma de moda Benetton ha acomiadat avui el seu director creatiu, Oliviero Toscani, després que es preguntés en una entrevista "a qui li interessa que caigui un pont", en referència al viaducte de Gènova que fa un any i mig es ensorrar i va causar 43 víctimes mortals. En un comunicat, la companyia i el seu president, Luciano Benetton, es desvinculen "de la manera més absoluta" de les declaracions de Toscani, que ja havia sigut acomiadat l'any 2000 després d'un altre escàndol, tot i que va tornar a col·laborar amb el grup el 2018.

Toscani, autor d'algunes de les campanyes més provocadores de Benetton, va tornar a ser protagonista d'un escàndol amb les seves declaracions d'ahir en una entrevista radiofònica, per les quals va rebre crítiques de tots els àmbits. "Però a qui li interessa que caigui un pont? Deixem-ho estar", va contestar, visiblement molest, en una entrevista a la ràdio italiana Rai, per qüestionar l'interès social que podia tenir la tragèdia de Gènova ocorreguda l'agost del 2018, quan el pont Morandi va caure i va deixar centenars de persones desplaçades de casa seva i una ciutat partida en dos.

"Els 43 morts innocents per a ell deuen comptar poc, però per a nosaltres ho eren tot", va dir com a reacció Egle Possetti, presidenta de l'associació de víctimes de l'ensorrament. Una resposta a la qual es van sumar polítics com Matteo Salvini, que va qualificar el fotògraf de "misèria humana". El fotògraf i publicitari va ser l'ànima creativa de Benetton entre el 1982 i el 2000, tot i que la companyia va deixar de comptar amb ell per una campanya protagonitzada per presos condemnats a mort que va provocar grans pèrdues econòmiques a l'empresa.

La relació entre Toscani i Benetton va millorar anys més tard, el 2018, quan va tornar com a fotògraf i director del "centre de recerca i innovació". Ara l'empresa ha assumit "la impossibilitat de continuar la col·laboració". Les declaracions responien a una pregunta pel paper de Luciano Benetton en la crisi de Gènova, ja que la família és l'accionista majoritària d'Atlantia, que té una filial anomenada Autostrade que era la responsable de la gestió del pont.

Giovanni Toti, governador de la regió de Ligúria, de la qual és capital Gènova, es va declarar "indignat" per aquestes declaracions i va reclamar a Toscani que demanés perdó. Per la seva banda, l'alcalde de Gènova, Marco Bucci, va llançar la campanya a les xarxes socials #Anoiinteressa, que significa "a nosaltres ens interessa". Posteriorment el fotògraf es va declarar "destruït humanament" i va demanar perdó per les seves paraules.