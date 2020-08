Berlusconi ja no amaga el seu nou i jove amor

Silvio Berlusconi ha deixat d’ocultar la seva nova aventura amorosa. Als seus 83 anys, manté una relació amb Marta Fascina , una diputada del seu partit, Forza Italia, que en té 30. La revista Chi ha publicat aquesta setmana la primera foto de la parella passejant per un indret costaner del país, en el que és la primera instantània oficial del seu amor, després que anteriorment transcendissin algunes imatges de tots dos sortint furtivament d’un hotel suís. Qui va ser tres cops primer ministre d’Itàlia sortia aleshores amb Francesca Pascale, de 35 anys, però hi va trencar arran de l’aparició de les fotografies que evidenciaven l’adulteri. Com si d’una comèdia italiana es tractés, la damnificada es va despatxar a gust, dient que havia quedat ben sorpresa veient “una altra dona passejant el meu gosset”.

Per acabar-ho de fer sucós, l’aparició d’aquesta imatge que confirma el romanç arriba poc després que una altra publicació, Oggi, mostrés unes fotografies de Pascale besant la cantant Paola Turci a bord d’un iot.

Tot i que no va haver-hi matrimoni amb Berlusconi, sí que va haver-hi un acord de separació, consistent en 20 milions d’euros d’indemnització i una pensió d’un milió anual. Els nou anys de relació van estar salpebrats d’incidents i disputes. Es va arribar a anunciar fins i tot la intenció de passar per la vicaria, però, adduint que es duia una vida “tumultuosa”, l’enllaç no es va arribar a materialitzar.

En el cas de Fascina, es tracta d’una política discreta, que ha registrat poca activitat parlamentària durant el seu pas per la cambra.