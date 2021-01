Bernie Sanders, triomfador del mems de la investidura de Biden

Joe Biden és el nou president dels Estats Units, però el dia de la investidura el protagonisme se'l va endur un altre demòcrata, Bernie Sanders. La seva imatge, assegut en una cadira de plàstic, amb un gran anorac, amb els braços plegats i lluint guants per protegir-se del fred de Washington D.C, s'ha fet viral i s'ha convertit en carn de mems arreu del món. La imatge ha sigut retallada i enganxada en fotografies que mostraven tot tipus de situacions: des d'assegut al metro de Nova York fins compartint escenari amb els protagonistes de Friends o protagonitzant la capses d'unes infusions per dormir.

Amb tantes bromes sobre la seva vestimenta, Sanders ha sortit a defensar-se. El demòcrata ha explicat als mitjans de comunicació que li preocupava més passar fred que anar ben vestit. "A Vermont [d'on és Sanders] sabem alguna cosa sobre el fred i no ens preocupa la moda", assegurava. També l'ha defensat la seva dona, Jane O'Meara Sanders, que ha explicat que l'abric que duia va ser un regal de Nadal del seu fill. "Una jaqueta de plomes de Vermont, unes manyoples de Vermont, sentit comú de Vermont", argumentava.

Més enllà de l'"outfit" tan parodiat de #BernieSanders, la seva imatge també desprèn solitud. I Edward Hopper era un dels qui millor la reflectia en les seves obres. Dels millors "mems" que he vist. pic.twitter.com/oRvNXR1XPS — #CarpeDiem 🎗 (@jordibauer) January 22, 2021

Més enllà de l'allau de mems, la imatge de Sanders també ha encès el furor pel seus guants, fets per una professora d'una escola de Vermont que ha rebut milers de sol·licituds de persones que volen comprar-ne un parell. "Gràcies per tot el vostre interès en els guants del Bernie! Estic molt contenta que els portés a la investidura. Desafortunadament, no en tinc més per vendre. A Etsy trobareu moltes altres persones que també els fan", explicava Jen Ellis a Twitter. La professora va regalar els guants a Bernie Sanders quan estava en campanya per ser escollit com a candidat demòcrata a la presidència dels Estats Units.