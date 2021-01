Bertín Osborne es divorcia després de 15 anys de matrimoni

Després de vint anys de relació i gairebé quinze anys de matrimoni, Bertín Osborne i la seva dona, Fabiola Martínez, han anunciat que es divorcien. Diumenge, abans que la notícia es fes oficial en un programa de televisió, el presentador i cantant va publicar un comunicat en què confirmava els rumors de separació i assumia una part de la culpa del final del matrimoni. "Confesso que soc complicat en el dia a dia i assumeixo tota la responsabilitat dels motius que han donat lloc a aquesta decisió", explicava.

Per la seva banda, Martínez ha explicat que feia temps que el matrimoni estava deteriorat. "No ha pogut ser però no significa que no hi hagi amor, respecte, bona relació o bona comunicació. Hem decidit que era la millor opció per a nosaltres", ha dit en declaracions recollides per la revista ¡Hola! La model ha explicat que des de feia temps vivien moltes fluctuacions emocionals: "Estàvem molt bé i, de sobte, després no ens podíem ni veure. Això és esgotador i no ens ho mereixem perquè som bones persones".

Bertín Osborne i Fabiola Martínez es van conèixer el 2001 quan ella va participar en el càsting d'un dels videoclips del cantant. L'enamorament va ser instantani, segons han explicat ells mateixos en diverses ocasions, i es van casar cinc anys més tard a Sevilla. Fins ara la parella, que té dos fills en comú, sempre s'ha mostrat molt unida i han dedicat molts anys ha donar a conèixer la malaltia del seu fill gran Enrique, que va néixer prematurament el 2007 amb una lesió cerebral causada per una listeriosi. Osborne ha confessat que els últims dies han sigut difícils per a ell perquè ha hagut d'estar separat de la seva família per extremar les precaucions contra el coronavirus.