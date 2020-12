L'actriu Blanca Romero abandona l'obra de Rafael Amargo

L'actriu Blanca Romero hauria decidit abandonar l'espectacle Yerma, que Rafael Amargo just va estrenar l'endemà de ser detingut per la policia acusat de tràfic de drogues i pertinença a banda criminal. Romero, al costat de Sara Vega –germana de Paz Vega–, tenia a l'obra un dels rols principals, cosa que ha resultat un cop baix per a Amargo, que ja ha estat posat molt en qüestió públicament per la seva suposada implicació en els delictes abans citats.

L'asturiana, molt coneguda a l'estat espanyol tant per qüestions personals com professionals, ja s'havia apartat de la polèmica al no participar en la roda de premsa que va oferir Amargo divendres passat, en què va comparèixer davant els mitjans al costat del seu advocat Cándido Conde Pumpido. Al seu darrere hi havia tot l'elenc que l'acompanya en la seva obra al Teatro de La Latina de Madrid, però Romero ja no hi va ser. "El teatre no és el mateix que la televisió. La Blanca és una dona molt responsable i està estudiant el guió", va dir llavors Amargo sobre l'evident absència. De fet, sobre la possibilitat de la sortida de Romero, ell sempre havia argumentat que eren ganes de generar polèmica de la premsa del cor: "Per què teniu ganes de restar? El que cal fer és sumar".

Per ara, Romero –que va ser parella de Cayetano Rivera, que va donar els cognoms a la filla que ella tenia d'una relació prèvia– no s'ha pronunciat sobre la qüestió. Tot i això, sembla que ha enviat un missatge xifrat cap a qui el vulgui entendre a través de un story efímer a Instagram: "La societat humana està malament tant per les malifetes dels dolents com pel silenci còmplice dels bons".