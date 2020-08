Boris Johnson contracta un famós entrenador personal per perdre pes

La croada per la salut del país comença donant exemple. És el que pensa el primer ministre britànic, Boris Johnson, que després del seu pas per l'UCI a primers d'abril, arran d'haver contret el coronavirus, està fent campanya perquè els seus conciutadans recuperin la forma física i perdin pes. Ell mateix va atribuir en una confessió pública, setmanes després de sortir de l'hospital, que el greu risc que va córrer molt probablement es va produir per l 'excés de quilos.

A primers de juliol Boris Johnson va llançar un programa de senyalització de dos mil quilòmetres de carrils bici per tot el país com una manera més de fomentar la millora de la salut de la població amb la pèrdua de pes, així com de contribuir a un país i a una vida més sostenibles amb el medi ambient.

L'últim pas en la seva croada s'ha sabut aquestes últimes hores, quan la premsa britànica ha revelat que el premier ha contractat un famós entrenador personal perquè l'ajudi a perdre pes. Conegut pel seu estil de bon vivant, una de les grans aficions culinàries de Johnson és la ingesta dels bungers and mush (salsitxes de porc amb puré de patates, regat amb una espessa salsa, la gravy, feta amb farina, mantega, gelea de grosella i brou de carn o pollastre), el consum dels quals ara haurà de reduir si no vol que Harry Jameson, l'entrenador, l'avergonyeixi en públic.

Fins que l' Evening Standard ha revelat aquest dimecres les imatges de Johnson en companyia del seu nou preparador físic, els clients més coneguts de Harry Jameson eren el tipus de personatges que podrien aparèixer als reality shows de la televisió. Per exemple, Jameson ha ajudat a convertir-se en uns altres la presentadora de Love Island, Laura Whitmore, l'exfutbolista Wayne Bridge i la prolífica estrella de la petita pantalla Dolph Lundgren. Ara Jameson té sobre la seva consciència el pes de tot el país. Si més no, de l'home que vol que tot el país en perdi.

Un ideari polític

L'avantatge de viure a Downing Street és que Boris Johnson té a un pas de casa el parc de St. James, i aquest dimecres al premier se l'ha vist i fotografiat al costat de Jameson mentre se sotmetia a les severes instruccions de l'entrenador: la campanya de publicitat és innegable. El primer ministre del Regne Unit s'esforça, el primer de tots, en donar exemple. Força de voluntat i sacrifici. Una mena d'ideari polític, sens dubte.

651x366 Harry Jameson amb Boris Johnson, aquets dimecres, a St James's Park, al centre de Londres / JEREMY SELWYN / EVENING STANDARD / EYEVINE Harry Jameson amb Boris Johnson, aquets dimecres, a St James's Park, al centre de Londres / JEREMY SELWYN / EVENING STANDARD / EYEVINE

Però perdre pes és una qüestió tant d'hàbits físics com de règim alimentari. I la veritat és que no tothom, o potser ben pocs britànics, es poden permetre el luxe de canviar la bomba calòrica que són les salsitxes de porc amb mush i gravy per un rap a la planxa o un bon un filet de lluç. La tradició de les Illes Britàniques, tot i la insularitat, no és la cuina del peix, que ni tenen ni els interessa més enllà del salmó i el fish and chips.

Fonts de Downing Street han confirmat el que les imatges ja mostraven. Que Jameson havia estat contractat per ajudar el primer ministre a perdre pes. "Sí, té un entrenador personal. Puc confirmar que és Harry Jameson", van dir des de l'oficina del premier. "És realment important que aconsegueixi posar-se en forma, com ho sap qualsevol persona que l'ha vist durant els últims dos mesos. En Boris està malament", afegien les mateixes fonts, esmentades pel Times en l'edició d'aquest dijous.

Johnson pot esperar que Jameson no només li faci perdre volum, sinó que també li aporti un canvi d'aires, fins i tot que li reforci el glamur. No ha transcendit el cost de les sessions particulars, però Jameson té per costum penjar al seu compte d'Instagram algunes estades en hotels de luxe, que serveixen per a estades d'aprimament dels seus clients, que poden arribar a costar fins a 2.000 lliures, poc menys de 2.230 euros.

Retirada a finals d'any?

Johnson no és el primer premier que contracta els serveis d'un entrenador personal. Dades oficials de les despeses de Downing Street del 2016 van revelar que David Cameron havia rebut descomptes per valor de 21.000 lliures per tot un seguit de sessions exclusives amb un tal Matt Roberts, un geni del fitness i els negocis. Per compensar la rebaixa en la factura, Cameron va fer donacions a una entitat benèfica escollida per Roberts pel mateix valor. Theresa May, la predecessora en el càrrec de Johnson, tenia sessions setmanals amb Lee Carnaby, un entrenador de crossfit que cobrava una mitjana de 45 lliures l'hora. Una quantitat més moderada, que parla de l'esperit auster de May.

La imatge de Johnson es va fer pública després que aquest dimecres, en pàgines interiors, el Times publiqués una sorprenent informació. Segons el diari, sir Humphry Wakefield, sogre de Dominic Cummings, el cap de gabinet de Downing Street, havia assegurat a una coneguda seva que a finals d'any, i a causa de les seqüeles que el premier arrossegava pel covid-19, renunciaria al càrrec. El portaveu oficial de Downing Street va negar emfàticament la informació. Amb tot, els rumors sobre la fràgil salut de Johnson després del seu pas per l'hospital són constants a Westminster.