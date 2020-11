Borja Thyssen i Blanca Cuesta esperen el seu cinquè fill

260x366 Borja Thyssen amb la seva mare, Tita Cervera / EFE Borja Thyssen amb la seva mare, Tita Cervera / EFE

El fill de Tita Cervera, Borja Thyssen, i la seva dona, Blanca Cuesta, estan esperant el seu cinquè fill, tal com informa aquest dimecres la revista Hola! La parella, casats des del 2007, han aconseguit que l'embaràs passi inadvertit per a la premsa, que l'última vegada que els va veure junts va ser a l'estiu a Formentera.

El nadó, una nena, està previst que neixi d'un moment a l'altre. Cuesta, de 46 anys, i Thyssen, de 40, són pares ja del Sacha, de 12 anys; l'Eric, de 10; l'Enzo, de 8, i la Kala, de 6. La nena, que es preveu que neixi abans de Nadal, arriba a la família un cop superats els problemes del pare amb l'àvia, la viuda del baró Thyssen: el primogènit de Carmen Cervera és des del passat mes de setembre patró del Museu Nacional Thyssen-Bornemisza, una mostra que les seves discrepàncies s'han relaxat.

Actualment, la baronessa Thyssen viu la major part de l'any a Andorra, acompanyada de les bessones que va tenir fa quinze anys, Carmen i Sabina. "Borja i jo ens hem vist aquí, a Andorra .Estem molt a prop l'un l'altre, tot i que no hem fet vida de sortir i entrar, ni hem anat a restaurants per anar amb compte [amb el coronavirus]. Parlem cada dia per telèfon i tenim molt bona relació", va explicar al setembre ella en una entrevista.