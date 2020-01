260x366 Brad Pitt agraeix públicament a Bradley Cooper la seva ajuda per abandonar l'alcoholisme / GETTY Brad Pitt agraeix públicament a Bradley Cooper la seva ajuda per abandonar l'alcoholisme / GETTY

Brad Pitt no es talla a l'hora d'abordar els seus problemes amb la beguda, ni en entrevistes íntimes ni tampoc davant les càmeres, tal com hem pogut comprovar aquesta setmana. En l'entrega dels National Board of Review of Motion Pictures –que va tenir lloc dijous a la matinada a Nova York– l'exmarit d'Angelina Jolie va tenir un acte d'agraïment cap a Bradley Cooper, company de professió, però sembla que també molt més que això.

"Em vaig esforçar per estar sobri gràcies a ell i, des que ho vaig fer, els meus dies han sigut molt més feliços. T'estimo i et dono les gràcies per això", va dir Pitt a Cooper davant de tothom després que el segon li entregués un guardó que acabava de guanyar per la seva actuació a Érase una vez en... Hollywood. A més, també va enaltir la seva tasca com a pare quan va assenyalar que era allà després d'haver complert amb les seves obligacions amb la seva filla, Lea de Seine. "El Bradley ha ficat la seva filla a dormir al llit i després ha vingut corrent fins aquí per fer això", va afegir l'actor.

No era cap secret que l'actor va tenir una forta lluita contra l'alcoholisme. De fet, en diverses ocasions ha revelat que aquesta addicció que sembla que ara ja ha superat va causar la seva ruptura matrimonial amb Jolie després de deu anys junts. Fa un parell d'anys Pitt ja va confessar que va haver de passar cap un any i mig a l'Associació d'Alcohòlics Anònims.