Brigitte Bardot titlla l'illa de la Reunió de "demoníaca" i els seus habitants de "salvatges"

L'actriu Brigitte Bardot, bolcada des de fa dècades en la defensa dels animals, ha sigut denunciada pel prefecte (delegat del govern) de l'illa francesa de la Reunió (a l'Índic) per haver proferit insults racistes als seus habitants. En un comunicat, la prefectura ha explicat que ha posat en coneixement de la Fiscalia una carta que va rebre dimarts de la Fundació Brigitte Bardot, signada per l'estrella del cinema francès, perquè "comporta termes injuriosos i racistes cap als habitants de la Reunió".

Unes paraules "inacceptables" i "condemnables" per al màxim representant de l'estat francès a l'illa, que les considera, segons recull l'agència Efe, susceptibles de constituir un delicte. A la controvertida missiva, l'exactriu, de 84 anys, denuncia el tracte que reben els animals a la Reunió i assenyala que en algunes pràctiques rituals de sacrificis, com les practicades per la minoria tàmil, hi ha "reminiscències de canibalisme dels segles passats i s'haurien de prohibir".

"M'avergonyeixo –diu Bardot– d'aquesta illa, del salvatgisme que hi segueix regnant, dels riscos que assumeixen els humans que, posant en perill les seves vides, intenten salvar gossos i gats atacats per una població degenerada encara impregnada per costums ancestrals i tradicions bàrbares que són les seves arrels". La carta demana al prefecte que "demostri valor" i "torni a aquesta illa demoníaca una mica de la humanitat que ha perdut", després d'haver subratllat que "els autòctons han conservat els seus gens de salvatges però les lleis franceses s'han de respectar i la seva funció és aplicar-les".

Bardot, de 84 anys, explica que està "desbordada" per les cartes que rep en què s'alerta de "la barbàrie" en el tracte als animals. A més, també diu que és l'únic departament i territori francès d'ultramar que "segueix comportant-se tan salvatgement" amb els animals.