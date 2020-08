Britney Spears recorre als tribunals perquè el seu pare deixi de ser el seu tutor legal

Britney Spears ha sol·licitat a un tribunal de Califòrnia que el seu pare, James Spears, no torni a ser el seu tutor legal, segons informa Efe, i que sí que ho sigui l’advocada Jodi Montgomery, que va assumir aquest paper gairebé fa un any. La cantant expressa en uns documents fets públics per diversos mitjans la seva “forta oposició” al fet que el seu pare controli les decisions de la seva vida privada i pública, i els seus representants asseguren que les condicions de la tutela han de canviar “substancialment” per “reflectir els principals canvis en el seu estil de vida i els seus nous desitjos”. Els representants de la cantant també expliquen que la petició que l’advocada Montgomery segueixi amb la tutela, que expira el 22 d’agost, no suposa que Spears renunciï "de cap manera al seu dret de sol·licitar-ne la fi".

James Spears va assumir la tutela de la seva filla fa més d’una dècada, quan ella va començar a tenir un comportament erràtic i problemes amb les drogues, agreujats per l’assetjament dels paparazzis després de divorciar-se de Kevin Federline, i va deixar de fer-ho l’any passat per motius de salut. Va tenir un paper important en les cures de la seva filla quan la van ingressar en un psiquiàtric el 2008 i va perdre la custòdia dels seus fills.

Coincidint amb la vista digital del cas que se celebrarà aquest dijous, els seguidors de la cantant han convocat una manifestació als jutjats de Los Angeles amb el lema #FreeBritney, que ha guanyat impuls les últimes setmanes entre els que consideren que la tutela paternal de la cantant és un “segrest”.