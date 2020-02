Britney Spears es trenca un dit del peu mentre ballava

Britney Spears es va trencar un dit del peu mentre ballava, una lesió que la va portar a passar per l'hospital. "Quan et trenques alguna cosa, tendeix a fer-se més forta, especialment si ets la meva noia", va escriure a Instagram Sam Asghari, parella de la cantant, que ha pujat una fotografia a les xarxes socials en què apareix al costat de Spears somrient en un centre mèdic.

"La meva lleona es va trencar un os del metatars quan feia el que més estima, ballar", ha afegit Asghari, que va tancar el seu missatge desitjant que l'artista es pugui recuperar com més aviat millor. La parella de Spears també va publicar un petit vídeo en què es veu la cama amb l'escaiola de la cantant ja personalitzada amb la paraula stronger, que va pintar Asghari fent referència a un conegut tema de l'artista i que pertany al seu segon àlbum, Oops!... I did it again, de l'any 2000.

No hi ha més informació oficial sobre com va passar la lesió i quin serà el procés de rehabilitació que seguirà la cantant. Spears va ingressar el gener de l'any passat i per pròpia voluntat en una clínica de salut mental per l'angoixa que li va provocar una malaltia del seu pare. La cantant nord-americana va estar-se en la instal·lació mèdica fins a finals d'abril del 2019.