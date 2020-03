Després de nou mesos de relació, Brooklyn Beckham, el fill gran dels Beckham, va deixar aquest estiu la seva relació amb la model Hana Cross, la qual va deixar de fer acte de presència en les escapades familiars d'aquesta popular família britànica. Després d'un breu període solter, el primogènit de David i Victoria Beckham sembla que ja s'ha refet de la ruptura amb un nou amor.

Es tracta de l'actriu Nicola Peltz, de 25 anys, que ja ha passat la prova de foc de la presentació familiar i també la prova de foc de la presentació oficial per la qual han de passar les parelles de gent coneguda. Aquesta situació s'ha donat aquest cap de setmana, quan l'equip que David Beckham té a Miami, el Club Internacional de Futbol Miami –conegut com l'Inter Miami CF–, ha debutat en la primera divisió nord-americana, la Major League Soccer.

Per a aquest moment especial, per al qual han calgut sis anys de planificació per part del futbolista retirat, els Beckham es van endur al camp els seus fills i, en el cas de Brooklyn, també la seva xicota. Peltz, que té cinc anys més que Brooklyn, va estar asseguda a tocar dels seus sogres durant tot el partit. La jove va acaparar mirades i flaixos per ser el primer acte públic en família que compartia i també perquè ella ja és coneguda.

651x366 Brooklyn Beckham presenta als seus pares la seva nova xicota: l'actriu Nicola Peltz / INSTAGRAM Brooklyn Beckham presenta als seus pares la seva nova xicota: l'actriu Nicola Peltz / INSTAGRAM

Peltz, amb 1,4 milions només a Instagram, és coneguda per haver aparegut a films com The last airbender o Transformers. Tot i això, el paper que més popularitat li ha donat és el de Bradley Martin a la sèrie Bates Motel. Abans d'estar amb Beckham, Peltz va ser parella d'Anwar Hadid, germà de les models Bella i Gigi Hadid.