Cameron Diaz obre la porta a tornar al cinema

260x366 Cameron Diaz, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Cameron Diaz, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

L'actriu Cameron Diaz no ha participat en cap producció audiovisual des del 2014. Tot i això, en una entrevista que li ha fet la seva maquilladora, Gucci Westman, al programa que té a YouTube, l'actriu ha dit que ja no està tancada a tornar als platós. Fins ara, Diaz havia estat retirada dels focus per dedicar-se a ser mare al costat del seu marit, Benji Madden, cosa que ha aconseguit finalment aquest gener amb el naixement de Raddix Madden.

"Òbviament, tots volen que tornis a actuar", diu l'actriu durant la conversa. I afegeix: "Mira, jo mai vaig dir «mai més». Clarament no soc una persona que digui un no absolut sobre cap cosa". Tot i aquesta porta oberta, Diaz, de 47 anys, no se sent ni en deute ni en la necessitat de tornar: "Des del meu punt de vista, he donat més de la meitat de la meva vida al públic. Sento que està bé que em prengui temps per reorganitzar-me i triar com vull tornar al món, si així ho decideixo. No trobo a faltar actuar".

Potser per això només farà el pas si li encanta la proposta que li posin sobre la taula. "Faci el que faci, ha de ser una cosa que m'apassioni", explica la californiana, que durant la seva parada professional també ha aprofitat per casar-se amb Madden. "M'encanta ser mare. És la millor part de la meva vida. Estic molt agraïda i soc feliç, això és la millor cosa que m'ha passat a la vida", va confessar fa poc.