El Canadà no pagarà la seguretat del príncep Enric i Meghan Markle

El príncep Enric i Meghan Markle van prendre una decisió arriscada i des de llavors n'estan pagant les conseqüències. L'última és que el Canadà deixarà de pagar aviat la seva seguretat. El país porta fent-se càrrec de les despeses que comporta la seva seguretat des de finals del 2019, quan Meghan Markle va arribar a Vancouver amb el seu fill, Archie. Però ara que deixaran de ser membres sènior de la família reial britànica, l'últim dia que l'estat nord-americà es farà càrrec d'aquests despesa serà el 31 de març. "A petició de la Policia Metropolitana, la Policia Muntada ha estat proporcionant ajuda de forma intermitent des de l'arribada del duc i la duquessa al Canadà el novembre del 2019. L'ajuda cessarà en les pròximes setmanes amb el canvi del seu estatus", ha anunciat el ministeri de Seguretat Pública del Canadà en un comunicat que han recollit diversos mitjans del país.

El Canadà havia proporcionat la seguretat de la parella perquè disposen de l'estatus de persones protegides internacionalment, una etiqueta que també porten diplomàtics, dignataris i alts funcionaris estrangers que es troben al país. No obstant, arran de la seva decisió unilateral d'abandonar la família reial, això se'ls acabarà alhora que el càrrec.

Els costos de l'estada dels ducs de Sussex al Canadà eren una qüestió rellevant socialment i també als mitjans, que havien publicat diverses aproximacions econòmiques en els últims temps. Les més optimistes parlaven d'1,7 milions de dòlars canadencs anuals. El 13 de gener, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, va dir que el seu executiu no havia estat implicat en les decisions sobre el futur dels exmembres de la família reial britànica tot i que Elisabet II també és reina del Canadà, que forma part de la Commonwealth. Markle ja va viure al Canadà mentre hi enregistrava la sèrie que la va fer famosa, Suits. Des que hi viuen, els ducs ja han tingut problemes per l'atenció mediàtica que generen.