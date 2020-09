Cardi B li demana el divorci al seu marit, el raper Offset

260x366 Cardi B en una imatge comaprtida per ella mateixa a Instagram / INSTAGRAM Cardi B en una imatge comaprtida per ella mateixa a Instagram / INSTAGRAM

La rapera nord-americana d'origen dominicà Cardi B ha demanat el divorci al seu marit, el també raper Offset, després de gairebé tres anys de matrimoni i una filla en comú, segons ha publicat el portal especialitzat en faràndula TMZ. L'artista, de 27 anys, el nom real de la qual és Belcalis Almanzar, va lliurar la petició de divorci al comtat de Fulton (a Geòrgia, als EUA) i, d'acord amb els documents, busca la custòdia física i legal de la seva filla de 2 anys, Kulture, així com una pensió de manutenció infantil.

Cardi B assenyala que el matrimoni està "trencat irremeiablement" i "no hi ha possibilitats de reconciliació" suposadament per una infidelitat de l'integrant de la banda Migos, que fa un parell d'anys ja va tenir problemes en la seva relació per aquest mateix motiu, segons la revista People. Els artistes, que es van casar en secret a finals del 2017, van travessar un mal moment a principis del 2018, quan va transcendir que Offset l'havia enganyat amb una altra dona amb la qual suposadament va protagonitzar una cinta casolana de contingut sexual, cosa que l'estrella del rap li va perdonar.

A finals del 2018 i pocs mesos després de tenir la seva filla, es van dirigir públicament uns missatges en què abordaven una situació semblant: ella va dir que havia decidit separar-se per una altra infidelitat i ell es disculpava perquè se n'avergonyia. La parella té fixada una audiència davant el jutge el 4 de novembre. Cardi B, que va ser la primera dona a guanyar un Grammy al millor àlbum de rap per Invasion of privacy, viu una trajectòria ascendent en la seva carrera. Recentment ha llançat una polèmica cançó, WAP, en la qual se centra en la satisfacció sexual de la dona i ha tingut tant d'èxit que ha presentat una col·lecció de moda relacionada amb el tema. La coreografia de la cançó s'ha convertit en un èxit viral que ha portat milers de joves i no tan joves d'arreu del món a ballar-la i compartir-ho a les xarxes socials, sobretot a TikTok.