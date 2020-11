Carles d'Anglaterra li va dir a Lady Di que no l'estimava la nit abans del casament

260x431 Lady Di amb el seu fill Guillem als braços / AFP / DUC DE CAMBRIDGE I PRÍNCEP ENRIC / KENSINGTON PALACE Lady Di amb el seu fill Guillem als braços / AFP / DUC DE CAMBRIDGE I PRÍNCEP ENRIC / KENSINGTON PALACE

Que el casament de Carles d'Anglaterra i Diana de Gal·les era una mena de farsa més o menys ja quedava clar a aquestes altures de la pel·lícula. No obstant, gairebé 40 anys després que s'emetés per tot el món, ha aparegut un testimoni que ho acaba de reconfirmar. Es tracta d'una confessora de Lady Di, que ha assegurat en un documental televisiu que Diana va saber, ja des d'abans de casar-se, que no era estimada per Carles.

La protagonista d'aquesta dada és Penny Thornton, un astròloga a la qual Diana va acudir puntualment i que formarà part del documental The Diana interview: Revenge of a princess, que ITV té previst transmetre la setmana que ve al Regne Unit i que People ja ha avançat en una petita part. "Una de les coses més impactants que em va dir Diana va ser que la nit abans del casament, Carles li va dir que no l'estimava", explica l'astròloga abans d'opinar: "Crec que Charles no volia anar al casament amb una premissa falsa. Volia arreglar les coses amb ella però va ser devastador per a Diana".

La futuròloga assegura que "ella no volia seguir endavant amb el casament en aquell moment, va pensar en no assistir-hi", conclou. El matrimoni entre Carles d'Anglaterra i Diana de Gal·les es va acabar el 1992, i va crear un gran escàndol en aquell temps. Posteriorment, la princesa explicaria en una entrevista televisiva que en el seu matrimoni mai havia sigut una cosa de només dos.