Carlota Casiraghi, elegida ambaixadora de Chanel

Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, serà la nova ambaixadora de Chanel i la cara de la campanya primavera-estiu 2021 de la firma, segons ha anunciat aquest dilluns l'empresa francesa. Chanel recorda que aquesta col·laboració segella una "llarga relació de confiança i amistat", perquè Casiraghi hi ha estat molt vinculada des de la seva adolescència i ha estat fotografiada per a la marca pel seu antic dissenyador, Karl Lagerfeld.

A més, amb la seva mare és una assídua a les desfilades de Chanel i sempre ha triat aquesta casa per a les grans ocasions de la seva vida, entre les quals moltes de les gales del Ball de la Rosa de Mònaco, el dia oficial del Principat o els casaments dels seus germans. També per al seu casament, amb Dimitri Rassam, en què un dels tres vestits que va utilitzar el signava Chanel. Llicenciada en filosofia i apassionada de la literatura i la poesia, una disciplina de la qual tant Karl Lagerfeld com Gabrielle Chanel eren apassionats, la nova ambaixadora i portaveu és presidenta dels Rencontres Philosophiques de Monaco , una associació que va fundar el 2015.

La firma va anunciar també que Casiraghi estarà al capdavant d'un projecte literari, Les trobades literàries del carrer Cambon, una sèrie d'esdeveniments retransmesos per xarxes socials en què escriptores i actrius compartiran el seu punt de vista sobre llibres. La primera d'aquestes trobades tindrà lloc el 26 de gener als salons del carrer Cambon, on la marca té la seu històrica, mentre que la campanya fotogràfica amb Casiraghi es farà pública l'1 de gener.