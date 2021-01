Charlene de Mònaco: "Estic al mil per cent amb el meu marit"

Charlene de Mònaco sol esquivar la premsa i per això ha sorprès l'entrevista que ha concedit a la revista francesa Point de vue, en la qual assegura que està totalment compromesa amb el seu marit, el príncep Albert II de Mònaco, i amb les seves tasques oficials. "Estic al mil per cent amb el meu marit", es pot llegir a la portada de la revista, en la qual Charlene apareix amb un nou look i acompanyada de la família.

"Quan el meu marit té problemes me'ls explica i jo li dic: «No m'importa què passa, estic amb tu al mil per cent, seré al teu costat facis el que facis, en els bons moments i en els mals moments»", assegura l'exnedadora sud-africana, que vol tallar de soca-rel qualsevol rumor sobre la relació amb el marit. A les fotos que acompanyen l'entrevista, i que són els posats oficials a palau distribuïts pel Principat de Mònaco, Charlene apareix amb un pentinat estil bob i amb un vestit blanc de Dior, la mateixa marca que vesteix al reportatge la seva filla, la princesa Gabriela. En canvi, el seu fill, el príncep Jaume, va vestit a conjunt amb el pare.

A l'entrevista, Charlene aprofita per defensar-se de tots els que la van criticar quan al desembre es van fer públiques unes fotos en què portava un tall de cabells d'estil punk. "Va ser decisió meva. Sembla que ha generat tota mena de comentaris. Resulta que feia temps que tenia ganes de provar-ho, és un estil que m'agrada, això és tot. És veritat que, probablement, de tots els membres de les famílies reials, soc la que ha dut més pentinats diferents, i ho continuaré fent".