Chenoa, obligada a cancel·lar el seu casament per culpa del coronavirus

Chenoa tenia previst casar-se el 14 de juny però al final això no serà així. Si bé fa uns dies l'artista confessava a la revista ¡Hola! que de moment l'enllaç estava "en pausa", les seves últimes declaracions a Espejo público no amaguen l'evidència sobre el seu futur enllaç. "Crec que al final haurem d'ajornar-lo, evidentment, per tot el que hi ha. Vull fer-ho bé", ha dit l'artista al programa matinal d'Antena 3. "La pressa de la il·lusió hi és, però també hi ha el punt de celebrar-ho amb qui vols. Cal ser prudent, s'ha de disfrutar", ha avançat la intèrpret de Cuando tú vas, que després de descartar Mallorca va elegir Madrid per fer-hi el casament.

"Del que m'he adonat amb el confinament i estant amb el Miguel [el seu promès] és que vull casar-me amb ell més que mai", ha revelat la cantant sobre Miguel Sánchez Encinas, que és uròleg. "Ara mateix, pobre, està bastant atabalat. Jo li dono molt suport, em llevo a vegades amb ell molt aviat al matí per prendre'ns un cafè i que estigui amb mi... Estic orgullosa, de veritat", ha confessat sobre el seu futur marit.

651x860 Chenoa anuncia que ha cancel·lat el seu casament per culpa del coronavirus / ¡HOLA! Chenoa anuncia que ha cancel·lat el seu casament per culpa del coronavirus / ¡HOLA!

Aquestes declaracions arriben després que fa uns dies ella es mostrés preocupada per la salut del seu futur cònjuge: "Ell és metge i té un alt risc, amb la qual cosa estic pendent que estigui bé i de cuidar-lo". "Hauríem de donar les gràcies a tots els equips sanitaris i a tots els que treballen en el sector perquè s'hi estan deixant la pell, sincerament no estan descansant gens", va dir l'argentina, de 45 anys, que ha triat Hannibal Laguna perquè li confeccioni el vestit de núvia.