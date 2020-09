Chris Evans publica per error fotos seves despullat

260x366 Chris Evans en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Chris Evans en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

Chris Evans s'ha convertit en un dels protagonistes del cap de setmana per un error que ha comès a les xarxes. L'actor va publicar per error a Instagram unes fotos íntimes en què se li veia el penis. Tot i que la foto va ser eliminada per Instagram, que exclou de la xarxa les fotos de nus, als més de sis milions de seguidors de l'intèrpret del Capità Amèrica a la saga Els Venjadors no els ha passat per alt el descuit, que s'ha convertit en un tema de conversa i també en la causa que molts dels seus fans hagin compartit moltes fotos d'ell amb el seu gos i amb nens malalts.

Tot va començar quan en els stories d'Instagram va penjar un vídeo de la seva família jugant a un joc de taula. Allò aparentment tan inofensiu incloïa, al final del clip, uns fotogrames amb una captura accidental al rodet de la càmera del seu mòbil on es veien miniatures de fotos d'ell en les quals no deixava res a la imaginació. A partir de llavors, la seva família va passar a un segon terme, eclipsada per les dimensions del que s'havia pogut veure a Instagram. Quan aquell storie va ser despenjat de la xarxa, les xarxes ja cremaven amb el tema, que va provocar una gran quantitat de mems i comentaris.

L'actor, de 40 anys i sense parella ni fills, encara no s'ha pronunciat sobre aquesta relliscada però alguns companys sí que ho han fet. Per exemple, Mark Ruffalo, amb qui l'actor ha compartit protagonisme a Marvel. "Germà, mentre Trump tingui el càrrec que té, res del que puguis fer no et pot avergonyir", ha escrit Ruffalo a Twitter, donant a entendre que la societat té moltes altres coses pitjors per dedicar el temps que aquest descuit de l'artista.

. @ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

La gent, però, també ha mostrat comprensió amb el que li ha passat a Evans. Per omplir el seu nom a Twitter de fotos que no siguin les captures del seu malaguanyat vídeo i sepultar així el tema, molts fans han utilitzat el seu nom a la xarxa per publicar imatges d'ell amb el seu gos o anant a visitar nens malalts a l'hospital vestit de Capità Amèrica.