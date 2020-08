Chris Hemsworth, apicultor en confinament

Mundialment conegut pel seu paper de Thor, l’actor Chris Hemsworth sembla que és molt diferent quan deixa anar el martell. Recentment, ha explicat a través de les xarxes socials que durant l’obligat confinament pel coronavirus s’ha dedicat a criar abelles i a recol·lectar mel per a la seva nombrosa família. Segons va publicar el Hollywood Reporter, l’intèrpret té dos ruscs al jardí i participa de Flow Hive, un innovador sistema de recol·lecció de mel que permet recol·lectar la seva mel ecològica sense que les abelles pateixin.

Segons aquest mitjà, Hemsworth es va posar en contacte amb Flow Hive quan va descobrir que existien i s’ha convertit en un dels seus principals benefactors, ja que amb les seves donacions hauria finançat més de 75.000 ruscos en més de 130 països. Tal com mostra a les seves xarxes, el moment de la recol·lecció sembla el preferit de la família, formada per tres criatures i la seva dona, la també actriu Elsa Pataky. “Tenim el nostre propi sucre durant un any gràcies als nostres ruscos”, explica l’actor, que considera el mètode de Flow Hive “un bon invent”. En un vídeo que ha compartit, s’hi veu els seus dos fills petits vestits d’apicultors recollint mel amb ell.

Hemsworth, de 37 anys, és un dels molts actors que s’han involucrat en la defensa de les abelles, greument amenaçades actualment. Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson o Jennifer Garner són alguns dels famosos que han abanderat la defensa de les abelles en alguna ocasió, i tots ells han col·laborat amb Flow Hive. “Les abelles són vitals per a la supervivència de la planeta. Eduquem el públic perquè sàpiga que aquests animals no són perillosos i que els necessitem”, asseguren els creadors d’aquest sistema de recol·lecció.