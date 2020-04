260x366 Clare Waight Keller abandona Givenchy després de tres anys / INSTAGRAM Clare Waight Keller abandona Givenchy després de tres anys / INSTAGRAM

La maison de moda francesa Givenchy i la dissenyadora Clare Waight Keller, de 49 anys, han anunciat que donen per finalitzat el seu contracte conjunt, que va situar l'anglesa com a directora creativa de la casa. Sidney Toledano, el president del grup LVMH –al qual pertany la marca–, ha agraït en un comunicat penjat a Instagram la seva contribució a aquest últim capítol de la firma, fundada el 1952 pel francès Hubert de Givenchy.

"Sota el seu lideratge creatiu, i en gran col·laboració amb els seus tallers i equips, la maison ha reconnectat amb els seus valors fundadors i amb el seu innat sentit de l'elegància", va dir Toledano sense precisar qui ocuparà el lloc que ha ocupat Waight Keller durant tres anys. La dissenyadora, de 49 anys, va entrar a Givenchy el 2017 com a substituta de Riccardo Tisci i va col·locar el seu nom als mitjans com a dissenyadora del vestit de núvia de l'ara duquessa de Sussex, Meghan Markle, en el seu enllaç amb el príncep Enric d'Anglaterra. "Estic desitjant embarcar-me en la pròxima etapa. L'amor i la creativitat segueixen sent eixos del que faig i de qui soc", ha indicat també a Instagram la creativa, que va ser la primera dona directora creativa d'aquesta casa.