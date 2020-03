La mare de Cristiano Ronaldo pateix un accident cerebrovascular

La mare de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, està ingressada a l'Hospital Nelio Mendonça de Funchal, a Portugal, després de patir aquesta matinada un accident cerebrovascular, segons han informat aquest dimarts alguns mitjans de comunicació de Madeira recollits per Efe. La mare de Ronaldo, de 65 anys, hauria ingressat passades les cinc de la matinada al centre hospitalari, on li haurien detectat un trombe que, posteriorment, ha estat tractat per aconseguir-ne la dissolució.

De moment, l'Hospital Nelio Mendonça, on està ingressada la mare de l'exmadridista, no ha fet pública cap informació i es preveu que no emetin cap comunicat fins ben entrada la tarda. Cristiano Ronaldo va néixer a Funchal, on es va formar com a futbolista abans de fitxar per l'Sporting de Portugal. Quan ell militava al Madrid, la seva mare vivia llargues temporades a Espanya amb ell. No obstant, en marxar al Juventus de Torí i començar a sortir amb Georgina Rodríguez, ella s'ha instal·lat de forma permanent a Madeira.