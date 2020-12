El futbolista Dani Alves compon una cançó per a l'ONU contra el covid-19

Una cançó composta pel futbolista brasiler Dani Alves i interpretada per 16 cantants de diversos estils, incloent-hi l'espanyol Alejandro Sanz i el brasiler Carlinhos Brown, ha estat publicada aquest dilluns al Brasil en el marc d'una campanya per promoure una iniciativa de l'ONU contra el covid. Es tracta de la cançó Avião, que el lateral del club São Paulo i exjugador del Barça va compondre amb els músics Afonso Nigro, Milton Guedes i Mauricio Monteiro amb la intenció de promoure el projecte Verificando, una iniciativa de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) per desenvolupar accions que combatin la pandèmia del coronavirus. Els diversos organismes de l'ONU que treballen al Brasil han fet córrer per les xarxes el videoclip de la cançó, i la música s'ha pogut sentir en diverses plataformes de reproducció com Spotify, Deezer i Apple Music.

Avião, amb un missatge esperançador enmig de la pandèmia i que demana a les persones aprofitar el moment, ja "que la vida és un avió i passa volant", és interpretada per Alejandro Sanz i 15 coneguts cantants brasilers, entre els quals Carlinhos Brown, Daniel, Di Ferrero, Fabio Jr., Afonso Nigro, KAE Guajajara, Nando Reis, Roberta Miranda, Sandra de Sá i Tiago Abravanel. El vídeo, en què Daniel Alves toca el cajón, va ser gravat amb tots els músics des de casa i després editat en estudi, precisament per evitar qualsevol risc de contagi per als participants en la iniciativa.

La cançó destaca en la seva lletra que quan les persones treballen unides és possible construir un futur millor i superar els desafiaments imposats per la pandèmia. "És increïble que tants professionals talentosos s'hagin unit per compondre i gravar una cançó amb un missatge tan necessari per al moment que vivim. Necessitem recordar en tot moment que la pandèmia passarà i que aconseguirem superar-la units, tal com va ser produïda Avião", afirma la directora del Centre d'Informació de l'ONU per al Brasil, Kimberly Mann, citada en un comunicat de l'organisme. Verificando "és una iniciativa global de l'ONU que té per objectiu combatre la desinformació enmig de la pandèmia, compartir informacions que salven vides i orientacions basades en dades científiques", afegeix el comunicat.