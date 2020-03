Daniel Radcliffe assegura que 'Harry Potter' el va portar a abusar de l'alcohol

260x366 Daniel Radcliffe, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM Daniel Radcliffe, en una imatge d'arxiu / INSTAGRAM

Daniel Radcliffe es va fer conegut mundialment per la seva interpretació del jove aprenent de bruixot Harry Potter, un paper en el qual va treballar durant una dècada. L'actor s'ha sincerat ara sobre com va ser de dur per a ell gestionar aquell boom de popularitat a una edat tan jove, dels 11 als 21 anys. En una entrevista a la ràdio britànica BBC Radio 4, ha fet públic que aquella fama el va abocar a abusar de l'alcohol, sobretot quan veia que la saga fantàstica arribava a la seva fi: "Crec que molt del consum d'alcohol que va tenir lloc quan arribava la fi de Harry Potter i una mica després que acabés era fruit del pànic i desconeixement sobre què faria després, i de no estar prou còmode amb qui era si estava sobri".

"Sempre estaré fascinat i frustrat amb la pregunta: «¿És això una cosa que m'hagués passat de totes maneres o té alguna cosa a veure amb Harry Potter?» Mai ho sabré. Em ve de família, de fa generacions. No de la meva mare ni del meu pare, he d'afegir", explica l'actor, que enguany fa 31 anys. De fet, en aquesta entrevista Radcliffe agraeix el suport dels seus pares: "Em van donar prou perspectiva en la meva vida i em van ajudar en moments clau".

"Un greu problema per a molta gent és que estan en aquesta situació [d'actuar amb molta fama] en la qual comencen a fer algun paper quan tenen deu anys. Estan compromesos a fer-lo durant molts anys i deixen de gaudir-ho. Arriba un punt en què són els proveïdors de la seva família, molta gent depèn que continuïn amb aquesta feina i se senten pressionats", diu Radcliffe en la conversa. "Si no ho gaudeixen, diuen: «Bé, gaudiré d'altres coses que m'ofereixi la vida». Fins i tot si odien la feina. Així que crec que aquesta és la raó per la qual la gent s'acosta a les drogues", conclou l'actor.