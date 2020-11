David Beckham protagonitzarà un documental biogràfic a Netflix

L'exfutbolista David Beckham i la plataforma Netflix haurien arribat a un acord per realitzar un documental en forma de docusèrie sobre la vida del futbolista i, de passada, també de la seva família. Segons ha transcendit fins ara, l'acord hauria estat un contracte molt lucratiu que arribaria a 20 milions de dòlars.

La idea no és innovadora perquè hi ha altres companys de professió de Beckham que recentment també han optat per aquesta mateixa opció laboral. Per exemple, Sergio Ramos i Mourinho. La diferència és que l'anglès no ha signat el contracte amb Amazon Prime, com els altres dos, per llançar la seva docusèrie biogràfica.

A banda de material que rodin amb ell, Beckham, de 45 anys, també s'hauria compromès a difondre material previ que té en propietat i que mai s'ha vist en públic. A banda de la faceta professional també es preveu que la sèrie mostri la seva faceta com a home de negocis, com a celebritat i com a marit i pare de quatre fills. "Un equip de càmeres seguirà el David allà on vagi, mentre compleix els seus nombrosos compromisos professionals i familiars. Però el documental també oferirà un vessant dels Beckham mai vist abans pel públic, encara més íntim i sincer. Per descomptat, es tracta d'una gran inversió per a Netflix i un projecte que té molt entusiasmat el mateix David", publica el tabloide The Sun sobre el contracte audiovisual.